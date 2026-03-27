ARGAN Aktie
WKN DE: A0MVRB / ISIN: FR0010481960
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28.03.2026 00:10:01
Why Argan Stock Was a Winner This Week
An impressive earnings report published late Thursday was the news item propelling Argan (NYSE: AGX) stock well higher on a week-over-week basis. According to data compiled by S&P Global Market Intelligence, the industrial company's shares rose by almost 20% over the five-day period. Argan, which specializes in a range of services for the construction, power, and industrial sectors, published both its fourth-quarter and full-year fiscal 2026 results. For the quarter, revenue rose nearly 13% year over year to slightly more than $262 million. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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