ASML NV Aktie

ASML NV für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1J4U4 / ISIN: NL0010273215

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11.08.2026 19:03:23

Why ASML Holding Stock Rallied Tuesday Morning

Shares of ASML Holding (NASDAQ: ASML) charged sharply higher on Tuesday, jumping as much as 5%. As of 12:54 p.m. ET, the stock was still up 3.2%.The catalyst that sent the chipmaking equipment provider higher was robust sales from one of the company's biggest customers.Image source: The Motley Fool.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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