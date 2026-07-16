ATAIBECKLEY Aktie
WKN DE: A41WEP / ISIN: US04650F1012
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17.07.2026 00:12:02
Why AtaiBeckley Stock Soared Today
Shares of AtaiBeckley (NASDAQ: ATAI) surged on Thursday after the mental health-focused biotechnology company agreed to be acquired by pharmaceutical giant Eli Lilly (NYSE: LLY). Image source: Getty Images.Under the terms of the deal, Lilly will purchase AtaiBeckley for $6.75 per share in cash. The healthcare leader will also pay up to $2.50 per share in additional milestone payments if certain development and regulatory goals are achieved.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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