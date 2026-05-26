AutoZone Aktie

AutoZone für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 881531 / ISIN: US0533321024

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26.05.2026 21:52:59

Why AutoZone Stock Is Plummeting Today

AutoZone (NYSE: AZO) stock is getting hit with a big sell-off in Tuesday's trading. The company's share price was down 9.6% as of 2:45 p.m. ET. Before the market opened this morning, AutoZone published results for the third quarter of its current fiscal year -- a period that ended May 9. While the company posted a significant earnings beat in the quarter, sales fell short of the average analyst estimate. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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