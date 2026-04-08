Axon Holdings Aktie
WKN DE: A1C16R / ISIN: GRS197003007
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08.04.2026 20:31:48
Why Axon Stock Bounced Back After Falling 10% Yesterday
Shares of Axon Enterprise (NASDAQ: AXON), the maker of TASER electrical weapons, body cameras, and related software, were moving higher today, one day after the stock plunged 10%.There was no clear cause for yesterday's decline. It possibly stemmed from events at the company's Axon Week annual conference, being held this week, or a report about a legal dispute over its new planned headquarters, which will begin a court hearing on Friday.However, Axon jumped as much 10.7% today. The gains came in part in response to the ceasefire in Iran, which lifted stocks broadly, but also as several supportive analyst notes came out in response to its conference.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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