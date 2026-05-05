BellRing Brand a Aktie
WKN DE: A2PSTL / ISIN: US0798231009
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05.05.2026 19:26:40
Why BellRing Brands Stock Plunged 47% Today
Shares of BellRing Brands (NYSE: BRBR) turned sour this morning. After a disappointing Q2 report with a side of sour full-year guidance, the stock crashed as much as 46.9% lower in the morning session. As of 12:46 a.m. ET, BellRing still showed a 42.4% single-day price drop.Image source: Getty Images.The company behind protein-boosted products PowerBar, Dymatize, and Premier Protein saw 2% year-over-year sales growth in the second quarter of fiscal year 2026. Adjusted earnings fell from $0.53 to $0.14 per share. The analyst consensus had called for 3.5% revenue growth and earnings near $0.32 per share.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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