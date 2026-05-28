Best Buy Aktie

Best Buy für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 873629 / ISIN: US0865161014

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28.05.2026 22:35:05

Why Best Buy Stock Jumped Today

Shares of Best Buy (NYSE: BBY) rallied on Thursday after the consumer electronics retailer's profits exceeded investors' expectations.Image source: Getty Images. Best Buy is operating under challenging economic conditions. Consumer sentiment is at record lows, as conflict in the Middle East threatens to keep oil and gas prices high and stoke overall inflation. That's driving many people to cut back on their discretionary spending.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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