Broadcom Aktie
WKN: 913684 / ISIN: US1113201073
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16.04.2026 01:28:47
Why Broadcom Stock Climbed Today
Shares of Broadcom (NASDAQ: AVGO) rose on Wednesday after the semiconductor colossus struck a deal to supply Meta Platforms (NASDAQ: META) with artificial intelligence (AI) technology. Image source: The Motley Fool. Broadcom and Meta are working together to create the infrastructure needed to bring advanced generative AI capabilities to the social media titan's 3.6 billion customers. The two companies will co-design custom AI accelerator chips to help power Meta's herculean AI model training and inference efforts.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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