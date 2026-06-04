Broadcom Aktie
WKN: 913684 / ISIN: US1113201073
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04.06.2026 16:13:36
Why Broadcom Stock Crashed Today
Broadcom (NASDAQ: AVGO) stock tumbled 15.2% through 9:50 a.m. ET Thursday despite beating analyst forecasts for Q2 2026 earnings last night.Heading into the report, analysts forecast Broadcom would earn $2.39 per share on sales of just over $22 billion. Broadcom beat on both top and bottom lines, claiming non-GAAP earnings of $2.44 per share and sales of nearly $22.2 billion. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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