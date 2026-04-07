Broadcom Aktie
WKN: 913684 / ISIN: US1113201073
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07.04.2026 16:52:00
Why Broadcom Stock Jumped Higher This Morning
Shares of Broadcom (NASDAQ: AVGO), a semiconductor designer, were rising today after the company said late yesterday that it will continue designing new artificial intelligence processors for Alphabet's Google over the next five years. Broadcom added to the good news by announcing an expanded collaboration with the AI company Anthropic, in which Broadcom will provide more AI compute capacity.Both pieces of news helped Broadcom's stock jump by as much as 5% this morning, and had gained 2.8% as of 10:48 a.m. ET.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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