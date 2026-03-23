Broadcom Aktie
WKN: 913684 / ISIN: US1113201073
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23.03.2026 16:37:08
Why Broadcom Stock Popped Today
Broadcom (NASDAQ: AVGO) stock surged 4.7% through 11:15 a.m. ET Monday after Bernstein analyst Stacy A. Rasgon published a bullish note on the artificial intelligence industry in general, and on Broadcom, and also Nvidia (NASDAQ: NVDA), in particular.The analyst says Bernstein owns both stocks itself, and rates both Broadcom and Nvidia "outperform." Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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