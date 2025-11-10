Cameco Aktie
WKN: 882017 / ISIN: CA13321L1085
10.11.2025
Why Cameco Stock Popped Today
Shares of Canadian uranium mining company Cameco Corporation (NYSE: CCJ) gained 2.3% through 11:05 a.m. ET Monday after Swiss bank UBS initiated coverage of the nuclear stock. But here's the thing:UBS didn't tell investors to buy Cameco stock. In fact, it rates Cameco stock as only "neutral." Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
