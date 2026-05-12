Camtek Aktie
WKN DE: 936716 / ISIN: IL0010844665
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12.05.2026 21:31:07
Why Camtek Plunged Today
Shares of semiconductor equipment company Camtek (NASDAQ: CAMT) plunged on Tuesday, falling 16.8% as of 2:44 p.m. EDT.Camtek reported earnings this morning, beating analyst expectations. The company even guided to better-than-expected second-quarter numbers and forecast an acceleration in revenue in the second half of the year.Still, semiconductor stocks were down significantly across the board today, as today's inflation figures triggered a massive rotation out of the sector after a huge run. Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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