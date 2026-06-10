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10.06.2026 17:59:54
Why Casey's General Stores Stock Popped Today
Casey's General Stores (NASDAQ: CASY) stock jumped 15.6% through 11:40 a.m. ET Wednesday, after reporting better than expected earnings last night.Heading into the company's fiscal Q4 2026 report, analysts predicted Casey's would earn $3.31 per share on $4.2 billion in quarterly sales. In fact, Casey's reported $4.37 per share in profit on nearly $4.6 billion in sales. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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