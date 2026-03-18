Coeur Mining Aktie
ISIN: ARDEUT115409
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18.03.2026 21:01:23
Why Coeur Mining Stock Crashed on Wednesday
Shares of Coeur Mining (NYSE: CDE) crumbled on Wednesday, falling more than 8% by 3 p.m. ET. Coeur derives nearly 70% of its revenue from gold and 20% from silver, making it highly susceptible to the prices of both precious metals.Both gold and silver are in a downtrend, and March 18 provided investors with an even stronger reason to sell Coeur shares.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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