Cognyte Software Aktie
WKN DE: A2QMMU / ISIN: IL0011691438
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25.03.2026 21:01:23
Why Cognyte Software Stock Crushed it Today
Cognyte Software (NASDAQ: CGNT) was a lively stock on the exchange on Wednesday, and for the right reasons. The Israel-based "investigative analytics" specialist published quarterly and annual results that investors obviously found impressive. As a result, the company's shares closed the day more than 6% higher.Well before market open, Cognyte took the wraps off its fourth-quarter and full-year 2026 results. For the quarter, revenue was slightly over $106 million, up 12% year over year. The bottom-line improvement was far more dramatic, with net income not under generally accepted accounting principles (GAAP) almost quadrupling to $7.6 million ($0.10 per share). Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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