Cognyte Software Aktie
WKN DE: A2QMMU / ISIN: IL0011691438
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03.06.2026 17:56:01
Why Cognyte Software Stock Is Plummeting Today
Cognyte Software (NASDAQ: CGNT) stock is getting hit with a big pullback on the heels of the company's latest quarterly release. The artificial intelligence (AI) company's share price was down 20.1% as of 11:55 a.m. ET. Before today's market open, Cognyte published results for the first quarter of its 2027 fiscal year -- which ended April 30. While the company posted sales that topped Wall Street's expectations, earnings per share came in below the average forecast. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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