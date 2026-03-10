Critical Metals Aktie
WKN DE: A2QD57 / ISIN: GB00BJVR6M63
|
11.03.2026 00:55:12
Why Critical Metals Stock Crushed it on Tuesday
Critical Metals (NASDAQ: CRML) clearly became a critical stock for more than a few investors on the second trading day of the week. In retrospect, that wasn't a surprise, as a major rally in the shares was sparked by the lithium and rare-earth miner's major exploratory project. Before market open on Tuesday, Critical Metals announced its board of directors had authorized a $30 million "acceleration program" for the project, a rare-earth play in Greenland called Tanbreez.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Critical Metals PLC Registered Shs
|Keine Nachrichten verfügbar.
Analysen zu Critical Metals PLC Registered Shs
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX schließlich schwächer -- Asiens Börsen schlussendlich überwiegend fester
Der heimischen sowie der deutsche Aktienmarkt gingen mit Abschlägen in den Feierabend. Die US-Börsen präsentieren sich mit negativen Vorzeichen. Die asiatischen Börsen zogen zur Wochenmitte mehrheitlich an.