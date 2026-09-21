Why Critical Metals Stock Is Rocketing Higher Today

It's been a rocky 2026 for Critical Metals (NASDAQ: CRML) stock. As of this past Friday, shares of the rare-earth stock had plummeted about 20% over the previous six months. Today, however, shares are paring back some of the loss thanks to the United States and Greenland announcing a security agreement.

As of 11:11 a.m. ET, shares of Critical Metals are up 39.5%.

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