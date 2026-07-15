EOS Aktie
WKN DE: A2PJM1 / ISIN: US29414T1051
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15.07.2026 17:31:13
Why Did Eos Energy Stock Jump Today?
Eos Energy Enterprises (NASDAQ: EOSE) provided preliminary second-quarter results today, and the market cheered. The battery energy storage company expects record revenue and will report a record backlog when it provides its full financial update on Aug. 5.That had the stock soaring today. Shares jumped about 10% and held onto a 4.6% gain at 11:30 a.m. ET. Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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