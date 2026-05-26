EOS Aktie
WKN DE: A2PJM1 / ISIN: US29414T1051
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26.05.2026 23:23:06
Why Did Eos Energy Stock Soar Again on Tuesday?
Shares of Eos Energy Enterprises (NASDAQ: EOSE) surged on Tuesday, rallying 13% in early morning trading and closing the day up 8.3%.This company has developed zinc-based battery energy storage systems (BESS) as an alternative to conventional lithium-ion batteries and is already sitting on a backlog worth of $600 million. A fresh analyst endorsement sent EOS stock soaring today.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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