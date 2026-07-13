Gaming Innovation Group Aktie

Gaming Innovation Group für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: A0EAX6 / ISIN: US4593781051

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13.07.2026 17:30:16

Why Did Nio Stock Jump Today?

Electric vehicle (EV) maker Nio (NYSE: NIO) has been increasing vehicle sales and approaching profitability. Now, a Wall Street upgrade has the stock surging today. Analysts at Goldman Sachs upgraded Nio to a "buy" from "hold" and set a price target of $7. At 11:25 a.m. ET, Nio's American depositary shares traded at $4.96 per share, up 3.7%. Goldman's target price is 46% higher than where Nio stock closed on Friday. Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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