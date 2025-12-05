EchoStar a Aktie
ISIN: US2787682051
|
05.12.2025 21:13:29
Why EchoStar Rallied Today
Shares of satellite cable and wireless company EchoStar (NASDAQ: SATS) rallied 15.5% on Friday, as of 2:18 p.m. EDT. There was no company-specific news regarding EchoStar's core businesses, which include the upstart Boost Mobile wireless business, a satellite-based broadband business, as well as the declining DISH Network cable business and the over-the-top streaming bundle Sling TV. However, EchoStar's "core" businesses may be beside the point these days. This summer, the company engaged in a series of transformative spectrum asset sales, which brought in over $30 billion in cash, along with $8.5 billion in SpaceX stock. EchoStar then followed up with another smaller spectrum sale, announced on its Nov. 6 earnings call, resulting in the acquisition of another $2.6 billion in SpaceX stock.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu EchoStar Corp Registered Shs -A- When Issuedmehr Nachrichten
Analysen zu EchoStar Corp Registered Shs -A- When Issuedmehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerBlick auf Notenbanken: ATX letztlich leichter -- DAX geht über 24.000-Punkte-Marke ins Wochenende -- US-Börsen mit stabilem Wochenausklang -- Chinas Börsen schließen fester - Minuszeichen in Japan
Der heimische Aktienmarkt bewegte sich am Freitag auf rotem Terrain, während der deutsche Leitindex höher notierte. Die US-Börsen schlossen mit leichten Gewinnen. Die asiatischen Börsen fanden zum Wochenausklang keine gemeinsame Richtung.