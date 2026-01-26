Energy Fuels Aktie
WKN DE: A0J3EU / ISIN: CA2926711045
|
26.01.2026 18:23:53
Why Energy Fuels Stock Dropped Today
Energy Fuels (NYSEMKT: UUUU) stock tumbled 7% through 11:55 a.m. ET Tuesday -- and no one seems to know why.Image source: Getty Images.Uranium prices aren't the problem. According to the latest data from Trading Economics, the price of uranium is going positively parabolic. Just over the last two months, the price per pound of uranium is up 12% to $88.40 -- the highest it's been since May 2024, and still making a beeline for the highest prices in the last decade ($106), recorded in February 2024. Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
