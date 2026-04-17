ExxonMobil Aktie
WKN: 852549 / ISIN: US30231G1022
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17.04.2026 17:47:26
Why ExxonMobil Stock Dropped on Friday
The Strait of Hormuz is open for business! That's good news for many investors, and the S&P 500 is up 1.2% as of 11:35 a.m. ET.It's less good news for ExxonMobil (NYSE: XOM) stock, however. Shares of the oil giant fell 5.3% through 11:35 a.m. ET, as investors began pricing in the prospect of lower oil prices.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Nachrichten zu ExxonMobil Corp. (Exxon Mobil)
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17.04.26
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16.04.26
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10.04.26
|S&P 500-Papier ExxonMobil-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in ExxonMobil von vor einem Jahr eingefahren (finanzen.at)
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08.04.26
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08.04.26
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07.04.26
|Nahost-Konflikt im Fokus: UBS bullish für ExxonMobil-Aktie - so reagieren Chevron, Shell & BP (finanzen.at)
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03.04.26
|S&P 500-Titel ExxonMobil-Aktie: So viel hätte eine Investition in ExxonMobil von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
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01.04.26
|Börse New York in Grün: S&P 500 bewegt letztendlich im Plus (finanzen.at)
Analysen zu ExxonMobil Corp. (Exxon Mobil)
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Aktien in diesem Artikel
|Exxon Mobil Corp Cert. Deposito Arg.Repr. 0.2 Shs
|21 990,00
|1,48%
|ExxonMobil Corp. (Exxon Mobil)
|124,40
|-3,39%
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