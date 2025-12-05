Firefly Aerospace Incorporation Aktie
WKN DE: A41ENY / ISIN: US31816X1063
|
05.12.2025 16:00:10
Why Firefly Aerospace Stock Sank 27% Last Month
Shares of Firefly Aerospace (NASDAQ: FLY) fell 27% in November, according to data from S&P Global Market Intelligence. A spaceflight disruptor that went public back in August, Firefly is growing quickly but getting pulled down by general post-IPO (initial public offering) selling dynamics as well as the market falling out of favor with fast-growing unprofitable companies.Here's why Firefly Aerospace stock fell 27% last month, and is now down 66.5% from all-time highs. Firefly Aerospace is an exciting company, breaking the mold of the stodgy space industry in the United States with its flight and lunar landing technology. Along with the likes of SpaceX and Rocket Lab, Firefly is one of the only spaceflight companies to successfully perform rocket launch missions for commercial customers. It is also the first company to deliver a landing module to the moon with its Blue Ghost missions. Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Firefly Aerospace Incorporationmehr Nachrichten
|
13.11.25
|Firefly Aerospace überrascht mit starkem Quartal - Aktie springt zweistellig an (finanzen.at)
|
30.09.25
|Alpha-Rakete zerstört - Firefly Aerospace-Aktie gerät massiv ins Minus (finanzen.at)
Analysen zu Firefly ABmehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Firefly AB
|16,64
|-0,06%
|Firefly Aerospace Incorporation
|19,81
|-2,03%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerBlick auf Notenbanken: ATX letztlich leichter -- DAX geht über 24.000-Punkte-Marke ins Wochenende -- US-Börsen mit stabilem Wochenausklang -- Chinas Börsen schließen fester - Minuszeichen in Japan
Der heimische Aktienmarkt bewegte sich am Freitag auf rotem Terrain, während der deutsche Leitindex höher notierte. Die US-Börsen schlossen mit leichten Gewinnen. Die asiatischen Börsen fanden zum Wochenausklang keine gemeinsame Richtung.