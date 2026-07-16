Frequency Holdings Aktie

Frequency Holdings für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

ISIN: US98841L3087

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16.07.2026 18:44:10

Why Frequency Electronics Stock Is Plummeting Today

After closing higher than the previous market sessions on both Tuesday and Wednesday, shares of Frequency Electronics (NASDAQ: FEIM) are heading in the opposite direction today. The developer of time and frequency generation technologies reported fourth-quarter 2025 financial results yesterday after the bell rang, and investors are expressing their disapproval today.As of 11:42 a.m ET, shares of Frequency are down 9.4%, paring back an earlier decline of 16.9%.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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