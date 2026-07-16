Frequency Holdings Aktie
ISIN: US98841L3087
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16.07.2026 18:44:10
Why Frequency Electronics Stock Is Plummeting Today
After closing higher than the previous market sessions on both Tuesday and Wednesday, shares of Frequency Electronics (NASDAQ: FEIM) are heading in the opposite direction today. The developer of time and frequency generation technologies reported fourth-quarter 2025 financial results yesterday after the bell rang, and investors are expressing their disapproval today.As of 11:42 a.m ET, shares of Frequency are down 9.4%, paring back an earlier decline of 16.9%.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Nachrichten zu Frequency Electronics Inc.Shs
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14.07.26
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11.03.26
|Ausblick: Frequency Electronics gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)
Analysen zu Frequency Electronics Inc.Shs
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