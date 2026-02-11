Generac Holdings Aktie
WKN DE: A0YGR4 / ISIN: US3687361044
|
12.02.2026 00:40:57
Why Generac Stock Surged Today
Shares of Generac (NYSE: GNRC) popped on Wednesday after the energy solutions provider issued an encouraging, artificial intelligence (AI)-powered growth forecast. By the close of trading, Generac's stock price was up more than 17%.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Generac Holdings Inc
|
16:03
|S&P 500-Titel Generac-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Generac-Investment von vor 3 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
11.02.26
|Stabiler Handel: S&P 500 letztendlich wenig verändert (finanzen.at)
|
11.02.26
|Mittwochshandel in New York: S&P 500 liegt am Nachmittag im Plus (finanzen.at)
|
11.02.26
|Schwacher Handel: S&P 500 am Mittwochmittag schwächer (finanzen.at)
|
11.02.26