Hewlett-Packard Aktie

Hewlett-Packard für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

ISIN: ARDEUT110194

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02.06.2026 17:25:13

Why Hewlett Packard Enterprise Stock Just Popped

Following a powerful earnings report from Dell (NYSE: DELL) last week, rival Hewlett Packard Enterprise (NYSE: HPE) just released blowout numbers of its own, sending the computer stock up 24.3% through 10 a.m. ET.Heading into last night's earnings report, analysts expected HPE to earn $0.53 per share on $9.8 billion in quarterly sales. Instead, HPE earned $0.79 per share on $10.7 billion in sales -- and raised guidance. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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