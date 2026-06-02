Hewlett-Packard Aktie
ISIN: ARDEUT110194
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02.06.2026 17:25:13
Why Hewlett Packard Enterprise Stock Just Popped
Following a powerful earnings report from Dell (NYSE: DELL) last week, rival Hewlett Packard Enterprise (NYSE: HPE) just released blowout numbers of its own, sending the computer stock up 24.3% through 10 a.m. ET.Heading into last night's earnings report, analysts expected HPE to earn $0.53 per share on $9.8 billion in quarterly sales. Instead, HPE earned $0.79 per share on $10.7 billion in sales -- and raised guidance. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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