Hycroft Mining Aktie
WKN DE: A142YZ / ISIN: US4486291051
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06.07.2026 22:50:06
Why Hycroft Mining Was a Tarnished Stock Last Month
The trajectory of precious metals prices in June was hardly helping the stocks of companies that specialize in mining such minerals. Exhibit A: Hycroft Mining (NASDAQ: HYMC), a silver and gold specialist that possesses but a single mine in its home state of Nevada -- although it's quite a large-scale play. With one mine, Hycroft is a classic stock in its sector, a non-diversified company that is always susceptible to spot price movements. That worked beautifully in its favor earlier this year, when a long bull run in precious metals reached record highs for both gold and silver. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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