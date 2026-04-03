Roku Aktie
WKN DE: A2DW4X / ISIN: US77543R1023
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03.04.2026 16:11:00
Why I Wouldn't Touch Roku Stock Right Now
Shares of streaming specialist Roku (NASDAQ: ROKU) have had a tough run. Down about 10% year to date as of this writing, and down more than 70% over the past five years, the stock might look like a tempting turnaround play to bargain hunters.This is especially true after the company's recent fourth-quarter report, which featured accelerating platform revenue and a welcome year-over-year swing to profitability. The business is undoubtedly gaining some notable traction.But I'm not buying the stock here.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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