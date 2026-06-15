People Aktie
WKN DE: A2JDBV / ISIN: CA7097621089
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15.06.2026 13:12:08
Why I'm Telling People to Stop Hunting for Dumb TVs
Finding a new TV that doesn't beg you to connect to the internet is a challenge. But even if you find one, there are good reasons to stick with a smart TV and go with a workaround instead. Here's why.Weiter zum vollständigen Artikel bei Cnet
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