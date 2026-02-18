Intuitive Machine a Aktie
WKN DE: A3D5BY / ISIN: US46125A1007
|
18.02.2026 18:24:09
Why Intuitive Machines Stock Is Soaring Today
After closing 3% higher than when it had finished last Friday's trading session, shares of Intuitive Machines (NASDAQ: LUNR) are climbing even higher today. While the company didn't report any positive news, investors are bidding shares higher after an analyst shared a bullish view on the stock yesterday. As of 12:22 p.m. ET, shares of Intuitive Machines are up 7.5%, pulling back slightly from an earlier rise of 10.7%.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Nachrichten zu Intuitive Machines Inc Registered Shs -A-
|Keine Nachrichten verfügbar.
Analysen zu Intuitive Machines Inc Registered Shs -A-
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Aktien in diesem Artikel
|Intuitive Machines Inc Registered Shs -A-
|15,10
|0,67%
