Iren Aktie
WKN: 591767 / ISIN: IT0003027817
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20.07.2026 17:47:18
Why Iren Stock Is Soaring Today
Shares of the artificial intelligence (AI) cloud provider Iren Limited (NASDAQ: IREN) jumped nearly 20% Monday morning after a big revision to its 2026 revenue target. The announcement showed that AI infrastructure investments continue to grow, despite fears that a bubble is forming. Iren stock eased off its early jump, but remained up by 16.7% as of 11:45 a.m. ET. Image source: The Motley Fool.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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