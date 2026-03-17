bioAffinity Technologies Aktie

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WKN DE: A3DK86 / ISIN: US09076W1099

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17.03.2026 15:32:56

Why Is bioAffinity Technologies Stock Surging Tuesday?

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