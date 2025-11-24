Diginex Aktie
WKN DE: A2QC13 / ISIN: SGXZ53262598
|
24.11.2025 12:38:15
Why Is Diginex Stock Soaring Monday?
This article Why Is Diginex Stock Soaring Monday? originally appeared on Benzinga.com.Weiter zum vollständigen Artikel bei Benzinga
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Diginex Limited Registered Shsmehr Nachrichten
|
17.10.25
|Trotz Innovation im CO2-Reporting: Diginex-Aktie mit Kursverlusten (finanzen.at)
|
10.10.25
|Diginex-Aktie verliert: Folgt auf die enorme Rally nun eine nachhaltige Abkühlung? (finanzen.at)
Analysen zu Diginex Limited Registered Shsmehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Diginex Limited Registered Shs
|0,08
|-41,51%