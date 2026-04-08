ExxonMobil Aktie
WKN: 852549 / ISIN: US30231G1022
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08.04.2026 16:34:41
Why Is Exxon Mobil Stock Falling Today?
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Aktien in diesem Artikel
|Exxon Mobil Corp Cert. Deposito Arg.Repr. 0.2 Shs
|23 020,00
|-4,99%
|ExxonMobil Corp. (Exxon Mobil)
|133,58
|0,07%
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