J-Holdings Aktie
WKN: A0BLUB / ISIN: JP3386180008
|
10.06.2026 03:50:34
Why J.M. Smucker Stock Jumped Today
Shares of J.M. Smucker (NYSE: SJM) rose on Tuesday after the jam and jelly purveyor's profits topped Wall Street's forecast.Image source: Getty Images.Smucker's net sales grew 6% year over year to $2.3 billion in its fiscal 2026 fourth quarter, which ended on April 30. Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu J. M. Smucker Co.
|
22:34
|Mittwochshandel in New York: S&P 500 präsentiert sich zum Handelsende schwächer (finanzen.at)
|
09.06.26
|Anleger in New York halten sich zurück: S&P 500 legt letztendlich den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
|
09.06.26
|Minuszeichen in New York: So performt der S&P 500 am Dienstagnachmittag (finanzen.at)
|
09.06.26
|Börse New York in Rot: S&P 500 legt den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
|
09.06.26