J-Holdings Aktie

J-Holdings für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: A0BLUB / ISIN: JP3386180008

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10.06.2026 03:50:34

Why J.M. Smucker Stock Jumped Today

Shares of J.M. Smucker (NYSE: SJM) rose on Tuesday after the jam and jelly purveyor's profits topped Wall Street's forecast.Image source: Getty Images.Smucker's net sales grew 6% year over year to $2.3 billion in its fiscal 2026 fourth quarter, which ended on April 30. Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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