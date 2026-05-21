Kroger Aktie

Kroger für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 851544 / ISIN: US5010441013

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21.05.2026 17:55:47

Why Kroger Stock Dropped Today

The Kroger Co. (NYSE: KR) stock took a tumble Thursday, falling 2.6% through 11:35 a.m. ET after Bloomberg reported that new CEO Greg Foran plans to implement "big price cuts" to better compete with rivals both public -- Walmart (NYSE: WMT), Costco Wholesale (Nasdaq: COST), and Amazon.com (Nasdaq: AMZN) -- and private -- Trader Joe's and Aldi. In a shocking revelation, Foran pointed out that shoppers appear to prefer stores with lower prices rather than more expensive ones!Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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