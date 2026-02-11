Lattice Aktie
WKN DE: A0MKNK / ISIN: US5184141076
|
11.02.2026 21:30:36
Why Lattice Semiconductor Rallied Today
Shares of Lattice Semiconductor (NASDAQ: LSCC) rallied 12.2% on Wednesday as of 1:43 p.m. EDT.Lattice makes field-programmable gate arrays (FPGAs), a niche semiconductor product that had previously been used mostly in industrial and automotive "edge computing" applications. However, FPGAs are also used in server motherboards, and the AI revolution is now elevating Lattice's data center business to a majority of its revenue. Lattice's fourth-quarter earnings report last night showed strong earnings and, perhaps more importantly, a much stronger-than-expected revenue acceleration in its current-quarter guidance.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
|Lattice Semiconductor Corp.
|82,18
|-2,03%
