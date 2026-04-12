Fit Aktie
WKN DE: A2DULY / ISIN: JP3802980007
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12.04.2026 03:19:00
Why Levi Strauss Could Be a Perfect Fit for Your Portfolio
Levi Strauss & Co. (NYSE: LEVI) is an iconic brand that is stitching together a successful company turnaround. Since joining the famed blue jean seller in 2023, CEO Michelle Gass has focused on pivoting the company to improve its performance through an initiative called "Project Fuel." The project is still underway, and the business fundamentals are showing serious promise. There are a few main pillars within Project Fuel. The first is a strategic move away from wholesale toward direct-to-consumer sales, boosting profit margins with tighter customer relationships. The others include reducing costs, deprioritizing lower-margin products, and increasing productivity and efficiency across the company's operations. This effort, which began in 2024, is paying off. In the first quarter of 2026, Levi's reported a 14% increase in net revenues. The denim company also raised its full-year 2026 guidance for net revenue, margins, and earnings per share. Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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