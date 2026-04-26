Liberty Energy Aktie

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WKN DE: A1C7BQ / ISIN: US53045E1055

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26.04.2026 12:30:00

Why Liberty Energy Stock Skyrocketed This Week

Liberty Energy (NYSE: LBRT) stock had enjoyed a banner rally this week. In a week that played host to a 0.5% gain for the S&P 500 index, Liberty stock roared 24.5% higher. Liberty published its first-quarter results after the market closed on April 22, posting sales and earnings for the period that topped Wall Street's expectations. The company also issued promising forward guidance, paving the way for a big stock rally. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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