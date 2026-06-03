Marvell Technology Group Aktie
WKN: 930131 / ISIN: BMG5876H1051
|
04.06.2026 00:41:47
Why Marvell Technology Bumped Higher Again on Wednesday
One day after hitting an all-time high, Marvell Technology (NASDAQ: MRVL) stock repeated the feat on Wednesday. Over the course of the trading session, the semiconductor company's shares added nearly 4% to the previous day's close, following a new bullish analyst update on its prospects. The pundit behind that fresh projection was Stifel's Tore Svanberg, who enacted quite a substantial price target raise on Marvell's equity. His new fair value assessment is $321 per share for the company, well up from his previous level of $230. Svanberg retained his buy recommendation on the shares. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Marvell Technology Group Ltd.
|Keine Nachrichten verfügbar.
Analysen zu Marvell Technology Group Ltd.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen mit schwachem Wochenausklang -- ATX und DAX gehen schwächer ins Wochenende -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt gab vor dem Wochenende ab. Der deutsche Leitindex schwankte zwischen Gewinn- und Verlustzone. An der Wall Street geht es nach unten. Die Börsen in Fernost gaben am Freitag nach.