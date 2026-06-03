Marvell Technology Group Aktie

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WKN: 930131 / ISIN: BMG5876H1051

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04.06.2026 00:41:47

Why Marvell Technology Bumped Higher Again on Wednesday

One day after hitting an all-time high, Marvell Technology (NASDAQ: MRVL) stock repeated the feat on Wednesday. Over the course of the trading session, the semiconductor company's shares added nearly 4% to the previous day's close, following a new bullish analyst update on its prospects. The pundit behind that fresh projection was Stifel's Tore Svanberg, who enacted quite a substantial price target raise on Marvell's equity. His new fair value assessment is $321 per share for the company, well up from his previous level of $230. Svanberg retained his buy recommendation on the shares. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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