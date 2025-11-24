Winners Aktie
ISIN: US97478A1060
|
24.11.2025 14:09:00
Why Micron and SK Hynix Could Quietly Become the Real AI Winners
Investors who are looking for high-potential artificial intelligence (AI) stocks often pick well-known semiconductor players such as Nvidia and Advanced Micro Devices, hyperscalers such as Amazon and Microsoft, or software players like Palantir and SoundHound AI.But many investors are missing one real AI opportunity that's staring us in the face.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu SK hynix Inc (spons. ADRs)mehr Nachrichten
|
17.11.25
|Aktien von Samsung und SK hynix stark: Hohe Chipnachfrage und neue Großinvestitionen (finanzen.at)
|
03.11.25
|Samsung und SK hynix drehen an der Preisschraube - Milliardenpotenzial dank Deals mit NVIDIA und OpenAI (finanzen.at)
|
02.10.25