Navitas Aktie

WKN DE: A0M77R / ISIN: AU000000NVT2

Why Navitas Semiconductors Doubled in 2025

Shares of small-cap semiconductor designer Navitas Semiconductors (NASDAQ: NVTS) rallied 100% exactly in 2025, according to data from S&P Global Market Intelligence.Navitas began 2025 as an underfollowed, low-growth, loss-making chip designer of power semiconductors, primarily targeting the Chinese mobile handset market.However, 2025 saw the narrative completely change, after Navitas was named by Nvidia (NASDAQ: NVDA) as a candidate to partner on Nvidia's next-generation AI data center design. During the year, Navitas' surging stock price enabled it to raise more capital, while the board replaced its CEO in order to move more quickly toward the new AI data center opportunity.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Nachrichten zu Navitas Ltd.

Analysen zu Navitas Ltd.

