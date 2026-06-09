NioCorp Developments Aktie
WKN DE: A1JVJG / ISIN: CA6544841043
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09.06.2026 20:10:07
Why NioCorp Developments Stock Popped Today
Falling more than 2% from its Friday closing price, NioCorp Developments (NASDAQ: NB) shares are bouncing back today after an analyst initiated coverage of the mineral development company and set a bullish price target.As of 1:53 p.m. ET, shares of NioCorp are up 0.5%, tumbling from an earlier gain of 6.6%.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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