NVE CorpShs Aktie
WKN: 766101 / ISIN: US6294452064
|
22.01.2026 16:37:44
Why NVE Corporation Popped Today
NVE Corporation (NASDAQ: NVEC) stock, a nanotech company manufacturing electron-based "spintronic" sensors, soared 14.7% through 10:20 a.m. ET this morning after reporting earnings for its fiscal Q3 2026.No analysts follow NVE stock on Wall Street, so it's hard to say whether the company "beat" earnings. Objectively speaking, though, the news was pretty good. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Nachrichten zu NVE CorpShs
Analysen zu NVE CorpShs
