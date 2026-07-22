Ondas Holdings Aktie
ISIN: US68236H1059
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22.07.2026 18:08:12
Why Ondas Stock Popped Today
Ondas (NASDAQ: ONDS) stock, a small defense contractor specializing in the manufacture of military air and ground drones, and also counter-drone (counter-UAS or CUAS) technology, soared 10.4% through 11:55 a.m. ET Wednesday.The reason: new weapons sales.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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