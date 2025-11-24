Gaming Innovation Group Aktie

Gaming Innovation Group für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: A0EAX6 / ISIN: US4593781051

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
24.11.2025 12:07:00

Why Optimistic Nio Investors Might Need to Pump the Brakes

Investors in Nio (NYSE: NIO) have been optimistic, pushing the Chinese electric vehicle (EV) maker's stock 41% higher over the past six months. Deliveries are on the rise, its two new brands -- Onvo and Firefly -- are gaining traction and entering new right-hand-drive markets, and it hopes to break even in the fourth quarter.Let's look closely at why investors are optimistic, but also why recent data from Chinese rival XPeng should have Nio investors pumping the brakes on the hype.It's not too difficult to understand why Nio investors are optimistic. Onvo and Firefly are gaining in popularity with consumers, who are driving deliveries higher. Nio delivered 40,397 vehicles in October, a new monthly record and a 92.6% increase over the prior year. Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Gaming Innovation Groupmehr Nachrichten

Keine Nachrichten verfügbar.

Analysen zu Gaming Innovation Groupmehr Analysen

Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

13:44 Bridgewaters Depot-Umbau im dritten Quartal: Diese Aktien rückten neben Microsoft, NVIDIA & Co. in den Fokus
23.11.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 47
23.11.25 Gold, Öl & Co. in KW 47: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
22.11.25 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
22.11.25 KW 47: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX höher -- Asiens Börsen am Montag letztlich fester -- Feiertag in Japan
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt verbuchen Zuschläge im frühen Handel. In Fernost waren zum Wochenbeginn Gewinne zu erkennen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen