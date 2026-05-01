Pentair Aktie
WKN: 864596 / ISIN: US7096311052
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01.05.2026 18:32:48
Why Pentair Stock Is Plummeting This Week
Pentair (NYSE: PNR) stock hasn't given investors much to celebrate in 2026, and things aren't turning around this week. Although the water solutions company reported strong first-quarter 2026 financial results on Tuesday, several analysts subsequently tempered their expectations for Pentair stock, motivating investors to click the sell button.According to data provided by S&P Global Market Intelligence, shares of Pentair have fallen 12% from the end of trading last Friday through yesterday's close.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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